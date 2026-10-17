До 700 км и два класса комфорта Вчера мы уже писали о новом российском скоростном поезде «Финист-Премиум», а сейчас появились новые подробности об этом составе — от холдинга СТМ (Синара Транспортные Машины).
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