Безумный ажиотаж: спекулянты перепродают Nvidia GeForce RTX 5090 по цене более $6000 при рекомендованной цене $2000

Запуск видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 50 прошёл далеко не идеально — новинки моментально исчезли из продажи, а спекулянты на eBay взвинтили цены выше 6000 долларов за RTX 5090, что втрое превышает рекомендованную стоимость.
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