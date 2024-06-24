На Евро усилят меры безопасности из-за болельщиков, выбегающих на поле

Журналист Sky News Роб Харрис сообщил в соцсети X*, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об усилении мер безопасности на Евро-2024 из-за инцидентов с болельщиками, выбегающими на поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии