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Царьград

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Идём до Чернигова. И дальше. Никакого перемирия после Курска быть не может

Идём до Чернигова. И дальше. Никакого перемирия после Курска быть не может

В последнее время наблюдаются значительные изменения на линии фронта. Российские войска, ранее вошедшие в Сумскую область для ликвидации вражеской группировки на Курском направлении, теперь нанесли удар по Черниговской области.

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