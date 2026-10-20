Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что узнала о возвращении Камилы Валиевой, которая с апреля 2025 года тренировалась в группе Светланы Соколовской на "Навка Арене", к Этери Тутберидзе постфактум.
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