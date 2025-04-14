Песков: продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Решение о продлении моратория на удары по энергетической инфраструктуре в рамках украинского конфликта будет зависеть от президента России Владимира Путина, РФ намерена предварительно обсудить с США все нарушения со стороны Киева.
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