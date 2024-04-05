Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту организации незаконной миграции в Челябинской области

В социальных медиа размещена информация о том, что в Магнитогорске функционируют два центра миграционных услуг, сотрудники которых незаконными методами решают вопросы с оформлением документов и прохождением экзаменов иностранными гражданами.
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