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Встреча Байдена и Страмера завершилась без разрешения ВСУ применять дальнобойные ракеты по территории РФ — The Telegraph

Встреча Байдена и Страмера завершилась без разрешения ВСУ применять дальнобойные ракеты по территории РФ — The Telegraph

Встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Страмера завершилась без разрешения ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами западного производства вглубь территории России, пишет The Telegraph.

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