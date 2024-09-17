Клинтон резко отреагировала на слова Трампа о причастности Байдена и Харрис к покушению

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила кандидата на пост главы государства Дональда Трампа за слова о том, что риторика президента Джо Байдена и Камалы Харрис привела к покушению на него, отметив, что республиканец сам «злит людей».
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