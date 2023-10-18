Открытия, которые поменяли мнения археологов о древнем быте

Для археолога нет ничего более радостного, чем найти первую кость или черепок древних останков. И хотя само обнаружение происходит порой в одночасье, понимание всей истории, стоящей за руинами, затерянными царствами и старинными склепами, может занять десятилетия.
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