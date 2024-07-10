360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Кто её ужинает??? Спасибо, добрый человек. Девочка довольна.Фанаты услышали н...
  • Olga Rogova
    Ага. А он, как бы, не виноват. Провокаторы вынудили! Не приглашают его там выступать, а кушать хочется... А здесь был...Mash: Меладзе пре...
  • Татьяна Махнева
    Госпади, что один п...тух, что другой пошляк. Да уж, " комедия" будет...Съемки комедии «Б...

Эндокринолог Калошина: картофель фри увеличивает риск развития рака

Эндокринолог Калошина: картофель фри увеличивает риск развития рака

Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, ее слова привело РИА «Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх