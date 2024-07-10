Эндокринолог Калошина: картофель фри увеличивает риск развития рака

Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, ее слова привело РИА «Новости».
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