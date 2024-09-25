Более 1000 спортсменов приняли участие в эстафете «Нижегородской правды»

Субботний день 21 сентября в столице Приволжья прошёл под знаком лёгкой атлетики. Со всей области собрались поклонники здорового образа жизни, чтобы принять участие в Дне бега, который по традиции включал «Кросс нации» и легкоатлетический эстафетный пробег – 75‑й на призы правительства Нижегородской области и 98‑й на призы газеты «Нижегородская правда».