Три тысячи флаконов нелегального парфюма изъяты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на оптовом рынке изъято три тысячи флаконов парфюма из Франции, США, Италии и ОАЭ. У предпринимателей отсутствовали документы на продукцию, а на флаконах не было маркировки, что вызвало подозрения в незаконном перемещении товара.