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В Архангельской области за сутки коронавирусом заболели 291

В Архангельской области за сутки коронавирусом заболели 291

В это же время госпитализировали 22 северян с Covid-19.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:  98 архангелогородцев;  43 жителя Котласа;  24 новых случая выявлено в Пинежском районе;  18 — в Плесецком округе;  16 — в Северодвинске (четверо из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);  14 — в Коношском районе;  13 — в Мезенском;  11 — в Вельском;  8 — в Новодвинске;  по 6 — в Каргопольском округе и Онежском районе;  по 5 — в Мирном, Верхнетоемском округе и Устьянском районе;  по 4 — в Котласском и Няндомском районах;  3 — в Холмогорском районе;  по 2 — в Вилегодском округе, в Шенкурском и Приморском районах;  по 1 — в Виноградовском округе и Ленском районе.

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