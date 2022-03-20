В Архангельской области за сутки коронавирусом заболели 291

В это же время госпитализировали 22 северян с Covid-19.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 98 архангелогородцев; 43 жителя Котласа; 24 новых случая выявлено в Пинежском районе; 18 — в Плесецком округе; 16 — в Северодвинске (четверо из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 14 — в Коношском районе; 13 — в Мезенском; 11 — в Вельском; 8 — в Новодвинске; по 6 — в Каргопольском округе и Онежском районе; по 5 — в Мирном, Верхнетоемском округе и Устьянском районе; по 4 — в Котласском и Няндомском районах; 3 — в Холмогорском районе; по 2 — в Вилегодском округе, в Шенкурском и Приморском районах; по 1 — в Виноградовском округе и Ленском районе.