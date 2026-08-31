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BP Adds 80 MMcf/d to Egypt’s Gas Supply Two Years Ahead of Schedule

Roughly two years ahead of schedule, BP has started production from the Fayoum-4 well in Egypt’s West Nile Delta, adding around 80 million cubic feet per day of natural gas to a market where declining domestic production has forced Cairo back into large-scale LNG imports, Egyptian media reported on Monday.

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