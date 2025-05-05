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Русская весна

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Наш десант завершает разгром ВСУ в Беловодах, уничтожена натовская колонна врага (ВИДЕО)

Наш десант завершает разгром ВСУ в Беловодах, уничтожена натовская колонна врага (ВИДЕО)

Наш десант завершает разгром ВСУ в Беловодах, развивая наступление в Сумской области. Подразделения ВДВ ворвались в Беловоды и сейчас ведут зачистку последней — южной части поселка в Сумской области, расширяя буферную зону в приграничье.

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