20+ историй о добрых делах, от которых сердце замурлычет как котенок

Есть такие люди, которые делают добрые дела так же естественно, как дышат, даже не замечая того. Мы верим, что хорошие поступки делают лучше не только жизнь того, кому вовремя пришли на помощь, поддержали в трудную минуту, подбодрили словом или порадовали какой-то мелочью, но и возвращаются сторицей.