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В Петербурге отреставрируют медные панно со здания управления коннозаводства

В Петербурге отреставрируют медные панно со здания управления коннозаводства

Стартовала реставрация двух исторических медных панно, украшавших здание бывшего Главного управления государственного коннозаводства (ГУГК) на улице Маяковского, 15 в Северной столице.

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