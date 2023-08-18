На развитие Нововоронежа направят порядка 1,2 млрд рублей

16 августа в Информационном центре Нововоронежской АЭС состоялась рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с представителями местной власти, депутатами, руководителями городских организаций и общественностью Нововоронежа.
16 августа в Информационном центре Нововоронежской АЭС состоялась рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с представителями местной власти, депутатами, руководителями городских организаций и общественностью Нововоронежа.
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