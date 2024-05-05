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Мамиашвили о выступлении Садулаева на ЧР: «Проблемы, связанные с допуском на соревнования, не добавляют уверенности»

Накануне двукратный олимпийский чемпион выиграл золото на чемпионате страны в весовой категории до 97 килограммов, победив Алихана Жабраилова.

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