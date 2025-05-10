Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Клоун, хоть тушкой, хоть чучелом, хочет затащить Европу в развязанную хохлами войну и превратить её в Третью мировую....То ли был потрясё...
  • Maxim
    А двум начальникам - какой срок дали?"С ним что-то был...
  • Александр Кутуев
    Дык и у нас такие есть! К сожалению. Кравцов например. Министр образования!!!Финны в панике: Э...

Минздрав предложил ужесточить проверку водителей на опьянение

Минздрав предложил ужесточить проверку водителей на опьянение

Новые правила коснутся случаев ДТП и явных признаков отравления.Министерство здравоохранения России разработало проект изменений в правила проведения медосвидетельствования водителей на состояние опьянения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх