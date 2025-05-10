Минздрав предложил ужесточить проверку водителей на опьянение

Новые правила коснутся случаев ДТП и явных признаков отравления.Министерство здравоохранения России разработало проект изменений в правила проведения медосвидетельствования водителей на состояние опьянения.
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