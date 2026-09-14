Зеленский начал операцию M&M’s: Расчёт на богатых. Москва снимет гарантии неприкосновенности?

Автор: Сергей ИвановВладимир Зеленский дал зелёный свет операции, которую долго боялся утверждать. Дроны отправились атаковать московские аэропорты, парализовав работу сотен рейсов.
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Есть такая поговорка:Затеял войну с облаками, целься в бога.
Мозгов не хватило в начале 2000-х перевоспитыаать Украину, а теперь проблемы, в основном, для простого народа России, когда "поезд ушёл".Пятый год заканчивается с начала СВО (глупое название). За это время не только Москву защищать должно ПВО, но и, всю границу РФ. Одним словом - результат развития воровского капитализма, в части строительства и способности вооружённых сил.
Если завалить Зеленского, его канонизируют. Надо дождаться, когда надоест всем. А вот его товарищей вполне можно.
Словами врага не испугать.
Надо заняться ликвидацией недвижимости верхушки бандеровцев, вот тогда они и задумаются🤨
Найдем, чем ответить, после того, как погибнут сотни россиян.
Простой вопрос. А на х@й России капитуляция украины?! Кому она вообще как страна на х@й сдалась?! Вместе со всем рогатым населением. Тотальная зачистка территории. Вся "мирная" сволочь модет валить в любимую гейропу, будет проще потом разом всех заморозить. Хватит жевать сопли! Но для начала нужно вырезать пару сотен своих предателей на самом верху властной пирамиды РФ. 9 из 10 можно спокойно уничтожать и конфисковать наворованное у росственников. Пару годовых бюджетов мигом набежит