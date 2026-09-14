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Зеленский начал операцию M&M’s: Расчёт на богатых. Москва снимет гарантии неприкосновенности?

Зеленский начал операцию M&M’s: Расчёт на богатых. Москва снимет гарантии неприкосновенности?

Автор: Сергей ИвановВладимир Зеленский дал зелёный свет операции, которую долго боялся утверждать. Дроны отправились атаковать московские аэропорты, парализовав работу сотен рейсов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Мироненко
Александр Мироненко

Мозгов не хватило в начале 2000-х перевоспитыаать Украину, а теперь проблемы, в основном, для простого народа России, когда "поезд ушёл".Пятый год заканчивается с начала СВО (глупое название). За это время не только Москву защищать должно ПВО, но и, всю границу РФ. Одним словом - результат развития воровского капитализма, в части строительства и способности вооружённых сил.

Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitin

Простой вопрос. А на х@й России капитуляция украины?! Кому она вообще как страна на х@й сдалась?! Вместе со всем рогатым населением. Тотальная зачистка территории. Вся "мирная" сволочь модет валить в любимую гейропу, будет  проще потом разом всех заморозить. Хватит жевать сопли! Но для начала  нужно вырезать пару сотен своих предателей на самом верху властной пирамиды РФ. 9 из 10 можно спокойно уничтожать и конфисковать наворованное у росственников. Пару годовых бюджетов мигом набежит