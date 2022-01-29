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Медведев против Надаля в финале AO, Влахович в «Ювентусе», сезон КХЛ продолжат после Пекина, фанаты «Крыльев» и «Рубина» против Fan ID, Зарема вновь в эфире и другие новости

1. Даниил Медведев в четырех партиях обыграл Стефаноса Циципаса на Australian Open и в финале сыграет с Рафой Надалем.

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