Генерал Шестеров задекларировал небольшую квартиру и автомобили

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров, который был задержан по уголовному делу о мошенничестве в парке «Патриот», владел автомобилями и мотоциклом.
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