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Мужчина в Красноярском крае ранил своего ребенка, разряжая ружье, девочка умерла

В Таймырском районе Красноярского края скончалась трехлетняя девочка, которую ранил, разряжая свое ружье, отец.

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