Apple готовится к значительным изменениям

Apple готовится к значительному обновлению своего программного обеспечения, которое будет выпущено в этом году и изменит внешний вид операционных систем и интерфейс устройств iPhone, iPad и Mac, сообщает Bloomberg News.
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