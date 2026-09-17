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Царьград

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Педро Санчес показал обновлённый флаг ЕС с кленовым листом Канады

Педро Санчес показал обновлённый флаг ЕС с кленовым листом Канады

Премьер Испании Педро Санчес разместил в соцсети изображение флага ЕС с символом Канады, реагируя на возможность ассоциации страны с Европейским Союзом.

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