"Главный проигравший". Украина дорого платит за ошибки — и это еще не конец

Положение на фронте у украинской армии плачевное. Потеря важного укрепленного города Большая Новоселовка, а также тот факт, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от Днепропетровской области, говорят сами за себя.
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