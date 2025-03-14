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"Главный проигравший". Украина дорого платит за ошибки — и это еще не конец

"Главный проигравший". Украина дорого платит за ошибки — и это еще не конец

Положение на фронте у украинской армии плачевное. Потеря важного укрепленного города Большая Новоселовка, а также тот факт, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от Днепропетровской области, говорят сами за себя.

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