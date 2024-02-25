У военного руководства Украины уже есть план действий на 2024 год, однако его подробности не разглашаются.
В минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Все заявления киевской хунты сводятся к: у нас есть план, военный, и мы его курим, верховный догоняется коксом, именно поэтому мы непобедимы!! Еще чуть-чуть и войдём на окраины Москвы, а там и Свердловска, Ебурга, по нынешнему... Мы настолько "страшны в гневе", что сами очкуем подходить к зеркалу!! В общем, сдавайтесь по хорошему!! А то мы за себя не отвечаем!!
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