В минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Все заявления киевской хунты сводятся к: у нас есть план, военный, и мы его курим, верховный догоняется коксом, именно поэтому мы непобедимы!! Еще чуть-чуть и войдём на окраины Москвы, а там и Свердловска, Ебурга, по нынешнему... Мы настолько "страшны в гневе", что сами очкуем подходить к зеркалу!! В общем, сдавайтесь по хорошему!! А то мы за себя не отвечаем!!