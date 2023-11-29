По факту гибели 27-летнего рабочего в Кондопоге возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете Карелии прокомментировали ЧП, которое произошло 28 ноября. Наш портал вчера рассказывал о смерти молодого работника предприятия «Карелминерал», которого насмерть придавил автопогрузчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии