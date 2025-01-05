Фанаты серии Mass Effect надеются, что Mass Effect 5 сохранит систему морали из старых ч...

Фанаты серии Mass Effect надеются, что Mass Effect 5 сохранит систему морали из старых частей сагиПоклонники серии Mass Effect уверены, что заметили подсказку, указывающую на то, что в Mass Effect 5 (неофициальное название) вернется фирменная система морали из оригинальной трилогии Mass Effect.