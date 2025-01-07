В Новом году Северный хор проведёт гастроли по всей стране

Это стало возможно благодаря программе «Мы – Россия» для национальных коллективов Минкультуры РФ.В рамках программы «Мы — Россия» для национальных коллективов Северный русский народный хор совершит поездки по всей стране.
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