Хор Balada из Магдачешт представил пасхальный подарок

Хор Balada из Магдачешт представил свой подарок для христиан – пасхальную колядку. Выступая в качестве гостей телепередачи Prima Oră, хор принес в подарок пасхальную песню Astăzi stă întins pe lemn ("Сегодня Он распят на деревянном кресте").