Telegraph: Лондон возмутился решением США отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

Согласно информации из источников в британском правительстве, решение США заблокировать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генерального секретаря НАТО может нанести ущерб «особым отношениям» между двумя странами.
Согласно информации из источников в британском правительстве, решение США заблокировать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генерального секретаря НАТО может нанести ущерб «особым отношениям» между двумя странами.
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