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Генштаб ВС Украины намерен увеличить группировку беспилотников Bayraktar

Украинское командование продолжит наращивать группировку ударных беспилотников Bayraktar, несмотря на существующий протест против их применения, заявил 4 ноября начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире телеканала «1+1».

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