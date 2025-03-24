Новые власти Сирии преследуют и убивают единоверцев Асада. Они спасаются на российской военной базе. Вот их истории

В начале марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс вспыхнули ожесточенные столкновения между силами проправительственной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) и отрядами алавитов (нусайритов).
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