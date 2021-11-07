Северный поток-2 поддержали Австрия и Бавария

Спички - не игрушкаПолитикаСеверный поток-2 поддержали Австрия и Бавария Борьба за Северный поток-2 продолжается, не утихает.Украина и Польша продолжают обвинять Россию в создании газового кризиса.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоА я-то думаю - шо це таке? За шо я люблю Австрию с красавчиком Себастьяном Курцем и Баварию с обалденным пивом?!?... Теперь знаю, за щё. Мудрые они - не хотят зимой заморозить свой народ. Дай им Бог здоровья, а Курцу - вернуться на своё место!!!Леонтий БукштейнСогласен на все сто!КошмарМёрзни, мёрзни, волчий хвост!Татьяна БраунСвоя, а не украинско-польская рубашка ближе к телу.владимир кирилюкЭти две праститутки Укра и Польша уже не знают как нагадить России. России пора забыть о братских народах и вести все взаимноотношения с этими поганцами с комерческой точки. Ни каких скидок и поблажек. Пусть платят по полной ....Комментировать
Свежие комментарии