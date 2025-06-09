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Манише объяснил, почему выбрал «Динамо», имея предложения от «Реала» и других топ-клубов

Манише объяснил, почему выбрал «Динамо», имея предложения от «Реала» и других топ-клубов

Бывший полузащитник московского «Динамо», «Порту», «Челси» и национальной команды Португалии Манише рассказал, почему предпочел переход в столичный клуб, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала».

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