«Прозрачность и скорость». Новая платформа для строительства в России

Уже более 100 голосований прошло в автоматизированной информационной системе технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» – АИС ТК 465 «Строительство».
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