«Вегас» упустил победу над «Сан-Хосе», ведя 4:2 и пропустив на 59:59, Стоун не забил в пустые ворота. «Голден Найтс» нужны 3 победы в 3 играх, чтобы иметь шанс попасть в плей-офф

«Вегас» упустил победу над «Сан-Хосе», ведя 4:2 и пропустив на 59:59, Стоун не забил в пустые ворота. «Голден Найтс» нужны 3 победы в 3 играх, чтобы иметь шанс попасть в плей-офф

«Вегас» драматичным образом проиграл «Сан-Хосе» в матче чемпионата НХЛ. «Голден Найтс» лидировали со счетом 4:2 по ходу третьего периода, однако не смогли сохранить преимущество.

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