"За "Озон" ответишь": После угроз пришёл ответ из Госдумы. По Штилерману обещали "отработать"

Предприниматель и разработчик в сфере военных технологий, основатель и руководитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман пообещал, что Киев уничтожит крупнейшие русские маркетплейсы: "Мы добьём Wildberries, после этого уничтожим и Ozon".
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