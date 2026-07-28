"За "Озон" ответишь": После угроз пришёл ответ из Госдумы. По Штилерману обещали "отработать"

Предприниматель и разработчик в сфере военных технологий, основатель и руководитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман пообещал, что Киев уничтожит крупнейшие русские маркетплейсы: "Мы добьём Wildberries, после этого уничтожим и Ozon".