В Бийске бизнесмена заставили отдать зарплату работнику, который не был трудоустроен

Работник доверился предпринимателю и согласился получать зарплату в конверте, но ничего не получил В Алтайском крае судебные приставы помогли мужчине получить заработную плату, сообщает региональная ФССП.
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