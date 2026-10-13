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Карпукас назвал Глушенкова лучшим футболистом РПЛ на данный момент

Карпукас назвал Глушенкова лучшим футболистом РПЛ на данный момент

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас считает Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент.Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас считает Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент.

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