БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Французские военные устроили бурю недовольства Макроном… в стакане воды

Французские военные устроили бурю недовольства Макроном… в стакане воды

Во Франции на фоне бушующих по всей стране беспорядков в соцсетях стали распространяться неподтвержденные слухи о том, что ряд высокопоставленных французских военных потребовали от президента Макрона в кратчайший срок восстановить порядок в стране.

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