Французские военные устроили бурю недовольства Макроном… в стакане воды

Во Франции на фоне бушующих по всей стране беспорядков в соцсетях стали распространяться неподтвержденные слухи о том, что ряд высокопоставленных французских военных потребовали от президента Макрона в кратчайший срок восстановить порядок в стране.
Во Франции на фоне бушующих по всей стране беспорядков в соцсетях стали распространяться неподтвержденные слухи о том, что ряд высокопоставленных французских военных потребовали от президента Макрона в кратчайший срок восстановить порядок в стране.
Свежие комментарии