"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

Юрий Кушнарев

да разве только они припутываются к знаменитым учёным,философам древности? Казахи приписали себе Аль-Фараби,знаменитого учёного Востока,перса, на том основании,что он родился на территории нынешнего казахстана в 9 веке,когда ни казахов и тем более казахстана в помине не было