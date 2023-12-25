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Закон и Порядок

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"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

Бойцу ММА Мухаммаджону Наимову стало очень обидно, что в России у таджиков сложился образ типичного Равшана.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
да разве только они припутываются к знаменитым учёным,философам древности? Казахи приписали себе Аль-Фараби,знаменитого учёного Востока,перса, на том основании,что он родился на территории нынешнего казахстана в 9 веке,когда ни казахов и тем более казахстана в помине не было
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