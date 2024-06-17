Мурадов: вторая конференция по Украине обречена на ещё больший провал

Заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов считает, что второй саммит по урегулированию конфликта на Украине обречён на ещё больший провал.
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