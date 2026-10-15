На витрине лежат две похожие батареи, но у одной емкость чуть повыше (например, 60 А∙ч и 65 А∙ч). В остальном они ничем не отличаются, кроме цены — та, что поменьше, обычно чуть дешевле.
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