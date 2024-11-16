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Юрист рассказал о новой многоступенчатой схеме обмана россиян мошенниками

Юрист рассказал о новой многоступенчатой схеме обмана россиян мошенниками

Телефонные мошенники придумали новую многоступенчатую схему обмана россиян, на каждом этапе они представляются сотрудниками разных государственных ведомств и организаций, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

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