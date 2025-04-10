«У детей путаница»: в Госдуме решили запретить рекламу безалкогольного пива

В Госдуме 11 апреля будет внесен законопроект об ограничении рекламы безалкогольного пива. Как рассказал RTVI автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, речь идет о том, чтобы приравнять «рекламу безалкогольного пива к алкогольному пиву».