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«У детей путаница»: в Госдуме решили запретить рекламу безалкогольного пива

«У детей путаница»: в Госдуме решили запретить рекламу безалкогольного пива

В Госдуме 11 апреля будет внесен законопроект об ограничении рекламы безалкогольного пива. Как рассказал RTVI автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, речь идет о том, чтобы приравнять «рекламу безалкогольного пива к алкогольному пиву».

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