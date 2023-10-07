Дэвид Бекхэм публично уличил жену во лжи

Виктории пришлось признать, что она сказала неправду. Дэвид Бекхэм разоблачил свою жену Викторию LEGION-MEDIA48-летний Дэвид Бекхэм поставил свою жену в очень неловкое положение — он фактически публично уличил ее в обмане.
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